Calciomercato Roma: avviati i contatti con Allegri. Pioli resta sullo sfondo

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Roma relativi al prossimo allenatore giallorosso, dopo le ripetute conferme di Claudio Ranieri sul suo addio alla panchina al termine della stagione. Come si legge sul sito del quotidiano infatti il club avrebbe avviato i contatti con Massimiliano Allegri, ancora alla ricerca di una nuova destinazione dopo l'addio alla Juventus dello scorso anno. Il Milan si sarebbe defilato in quanto proiettato al tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi, mentre sullo sfondo restano ancora Stefano Pioli, attualmente impegnato in Arabia Saudita con l'Al-Nassr e Vincenzo Italiano (in orbita Napoli in caso di addio di Antonio Conte).

(repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE