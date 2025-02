Calciomercato Roma: Coinceiçao vuole Saelemaekers di nuovo al Milan. Abraham può restare solo con un ingaggio dimezzato

Dopo la doppietta con la Roma in Coppa Italia il futuro di Tammy Abraham potrebbe continuare ad essere in rossonero come scrivono sul sito dedicato alle vicende di calciomercato. Prima, però, l'inglese dovrà rimodulare il proprio ingaggio, passando dai 6 attuali a 3 milioni, cifra per la quale il Milan entrerebbe nell'ordine di idee di tenerlo in rosa.

Ma non con uno scambio con Saelemaekers che, a quanto riferito, piace molto a Coinceiçao che lo sta seguendo e nella prossima stagione lo vorrebbe nuovamente al Milan.

(calciomercato.com)

