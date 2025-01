Ciampino: alle 15.15 previsto l'arrivo di Rensch. Entro le 16 sbarcherà anche Gollini

Oggi Devyne Rensch sbarcherà nella capitale e si trasformerà, svolte le visite di rito, nel primo acquisto della Roma nel mercato invernale. Come fa sapere Filippo Biafora l'esterno olandese classe 2003 si imbarcherà alle 13 da Amsterdam su un volo privato che atterrerà, prevedibilmente, alle 15.15 a Ciampino. Firmerà un contratto fino al 2029 e costerà 5 milioni più uno di bonus.

Devyne #Rensch si imbarcherà alle 13 da Amsterdam in direzione Roma con un volo privato (AXY466R), con l'atterraggio a Ciampino previsto intorno alle 15. Poi visite mediche e firma sul contratto fino al 2029. Arriva per 5+1 milioni dall'#Ajax#calciomercaro @tempoweb pic.twitter.com/8E1q6h758r — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 22, 2025

Non solo Rensch perché, nel pomeriggio, sarà nella capitale anche Pierluigi Gollini, che prenderà il posto di Ryan passato ieri ufficialmente al Lens. Il portiere in arrivo dal Genoa sarà a Roma tra le 15.30 e le 16 per poi svolgere le visite mediche e mettere la firma su un contratto fino al 2027.