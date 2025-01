Calciomercato Roma: nel weekend chiusura per Gollini. Contratto fino al 2027

Gollini alla Roma si fa sempre più possibile. La proposta dell'Al Shabaab, che si era avvicinata al portiere, non ha convinto il 29enne del Genoa. Nel weekend, allora, viene data in chiusura la trattativa con la Roma con un contratto fino al 2027 che legherà Gollini al club giallorosso.

Come anticipato la proposta dell’#AlShabaab non ha convinto #Gollini, non essendosi tramutata in un possibile trasferimento a titolo definitivo. Nel weekend si chiude con la #Roma sulla base di 2 anni e mezzo di contratto ? https://t.co/evvNOjNirg

— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) January 17, 2025