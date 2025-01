Calciomercato Roma: in chiusura la cessione di Hermoso al Bayer Leverkusen

Si sta concretizzando la cessione di Hermoso che, dopo Le Fée e Ryan, sarebbe la terza uscita nel mercato invernale di giocatori acquistati l'estate scorsa. Come fa sapere l'emittente satellitare, l'affare col Bayer Leverkusen è in chiusura, col difensore ex Atletico Madrid che lascerà dunque Roma dopo metà stagione e 13 presenze totali tra campionato e coppe.

(sky sport)