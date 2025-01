Dopo la trattativa col Betis Siviglia che sembra ora naufragata, sulle tracce di Enzo Le Fée si è mosso il Sunderland, "aumentando il pressing" come scrive Eleonora Trotta su X. Attualmente in Championship, il Sunderland è in piena lotta per la promozione, quarta in classifica e a 3 punti dal Leeds primo.

Il #Sunderland ha aumentato il pressing su #LeFee. Il francese aveva avuto anche dei contatti con il RealBetis#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 7, 2025