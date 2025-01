La situazione di Frattesi continua ad essere sotto osservazione all'Inter, col centrocampista scontento per l'utilizzo avuto mentre il club continua a chiedere 40 milioni di euro anche per spaventare le pretendenti. Che, oltre alla Roma, potrebbe vedere interessata anche la Juventus, soprattutto per il mercato estivo.

