Dean Huijsen, dopo 6 mesi alla Roma, ha seguito Tiago Pinto al Bournemouth. In questa prima parte di stagione, la squadra di Iraola è tra le sorprese della stagione con un 5° posto momentaneo. Tra i protagonisti c'è anche l'ex Juventus, classe 2005, che ora è finito addirittura nel mirino del Real Madrid, come scrivono in Spagna.

(as.com)

