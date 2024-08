Calciomercato Roma, giallorossi forti su Danso: il Lens chiede 25 milioni. Djalo rimane il piano B

La permanenza di Paulo Dybala, non cambia gli obiettivi della Roma. Infatti, mentre l'argentino cambiava idea riguardo all'idea di volare in Arabia Saudita, i giallorossi incassavano il sì di Kevin Danso, difensore austriaco di origini ghanesi in forza al Lens. La richiesta del club francese per il classe 1998 è di circa 23 milioni più ulteriori 2 di bonus, cifra che la Roma cercherà di limare il più possibile forte del gradimento del venticinquenne. Il "Piano B" rimane comunque Tiago Djalo, difensore della Juventus, ma ora la possibilità di accogliere Danso nella Capitale ingolosisce soprattutto Florent Ghisolfi. Il centrale di difesa è infatti un pupillo del neo direttore tecnico giallorosso che nel 2021, quando era un dirigente del Lens, lo fece approdare in Ligue 1, comprandolo dall'Augusta, dove negli ultimi anni si è affermato come uno dei migliori difensori del campionato.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport durante "Calciomercato - L'originale", la Roma sarebbe interessata a Kevin Danso, centrale del Lens. I francesi, però, chiedono circa 25 milioni di euro e sebbene la volontà di investire sull'austriaco, va verificato se la trattativa andrà avanti dopo il mancato addio di Paulo Dybala.

