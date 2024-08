Karsdorp: cambio di procura per l'olandese, torna con la Seg Football

Sarà la Seg Football, d'ora in avanti, a curare gli interessi di Rick Karsdorp. L'agenzia, che ha tra i profili di spicco l'ex Atalanta Hojlund e Gakpo in Premier League, si prenderà carico dunque della situazione del terzino olandese, ai margini della rosa romanista e in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Per Karsdorp si tratta di un ritorno, come sottolineato nel post su Instagram dell'agenzia: "Un caloroso bentornato Rick, felici di riaverti con noi!".