Il suo nome era stato accostato con insistenza anche alla Roma, ma il suo futuro sarà in Turchia. Gabriel Sara, infatti, è ufficialmente un giocatore del Galatasary, con il club turco che ha annunciato il suo arrivo dal Norwich sui canali social. Il giocatore si trasferisce in Turchia per una cifra vicina ai 25 milioni.

Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara! ?❤️ pic.twitter.com/J0XmXNTaVy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2024