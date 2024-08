Calciomercato, sfuma l'approdo di Wesley all'Atalanta: trovato accordo con il Torino per Bellanova

Salta l'accordo tra Atalanta e Flamengo per Wesley, esterno classe 2003. Secondo quanto riportato da Venê Casagrande, infatti, la Dea era in attesa della documentazione finale da parte del club brasiliano per poter ingaggiare il ventenne. I Rubro-Negro, però, avrebbero cambiato all'ultimo le carte in tavola aggiungendo una clausola non prevista nell'accordo iniziale con i bergamaschi. La nuova condizione prevedeva che il giocatore sarebbe arrivato in Italia solamente il 26 agosto, non permettendo all'Atalanta di poterlo tesserare in caso di visite mediche fallite. L'accordo, trovato tra le parti sulla base di 20 milioni di euro, è dunque collassato, costringendo la Dea a virare su un altro giocatore.

L'Atalanta ha dunque virato su Raoul Bellanova del Torino, obiettivo primario della Roma ad inizio calciomercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la Dea avrebbe già raggiunto un accordo con la società granata per portare il classe 2000 a Bergamo sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il Torino avrebbe inoltre già pronto il nome del sostituto: Marcus Pedersen del Feyenoord, l'anno scorso in prestito al Sassuolo.

