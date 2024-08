Calciomercato: Rui Patricio è il favorito per sostituire Musso all'Atalanta

Con la partenza di Musso verso l'Atletico Madrid, l'Atalanta si è improvvisamente trovata alla ricerca di un altro portiere e il favorito per sostituirlo è Rui Patricio. L'ex numero 1 della Roma, svincolato alla fine della scorsa stagione, è stato contattato dall'Atalanta ed è in pole position per rimpiazzare l'argentino nel roster dei portieri nerazzurri.