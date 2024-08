La Roma in queste ultime battute del calciomercato vorrebbe chiudere anche per un'ala sinistra. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale", potrebbe spuntare l'ipotesi di uno scambio di prestiti tra Edoardo Bove e Cyril Ngonge con il Napoli. L'operazione per il momento non sta decollando, ma potrebbe diventare un'idea concreta per gli ultimi giorni di mercato.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE