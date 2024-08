Calciomercato Roma: riaperti i discorsi con l’Inter per Frattesi. Possibile inserimento di una contropartita

La Roma non molla Davide Frattesi. Il centrocampista in forza all'Inter è un pallino di Daniele De Rossi e attualmente sono in corso dei dialoghi con i nerazzurri per capire la fattibilità dell'operazione. Secondo quanto riportato da Jacopo Palizzi, pur di abbassare le alte richieste del club milanese, i giallorossi sarebbero disposti ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica. Anche Beppe Riso, agente di Frattesi e di Bryan Cristante, sarebbe molto attivo all'interno della trattativa.

