Calciomercato Roma, nuovo nome per la difesa: spunta Danso del Lens. L'austriaco interessa anche all'Atalanta

Nuovo obiettivo per la difesa della Roma. Nelle ultime ore, infatti, i giallorossi starebbero valutando anche il profilo di Kevin Danso del Lens. L'affondo sul classe 1998 dipenderà soprattutto dalle uscite che il club capitolino dovrà fare entro la fine del calciomercato. Il difensore austriaco, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, interessa anche all'Atalanta che però potrebbe virare anche su profili più economici come Rodrigo Becao.

? Anche la #Roma pensa a Kevin #Danso del #Lens, pista da valutare in base alle uscite. L’#Atalanta resta interessata al difensore e valuta #Becao in prestito come alternativa. In chiusura invece Albert #Navarro dal Barcelona B — Gianluigi Longari (@Glongari) August 21, 2024

Sul taccuino dei dirigenti della Roma c'è anche il nome di Kevin Danso del Lens. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il classe 1998 potrebbe essere il nome adatto per completare il reparto difensivo giallorosso.