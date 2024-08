Calciomercato Roma, contatti con il West Ham per Abraham: Ngonge o Pardo in caso di addio

Si fanno sempre più insistenti i colloqui tra Roma e West Ham per parlare del futuro di Tammy Abraham. L'attaccante inglese è in uscita e gli Hammers sarebbero disposti ad accontentare le richieste dei giallorossi. Il club di Londra sta cercando prima un accordo con il calciatore, per poi affondare il colpo anche con la Roma. Come riporta il giornalista di Sky Sport sul proprio sito, in caso di uscita di Abraham si libererebbe lo spazio necessario per regalare a Daniele De Rossi un nuovo esterno sinistro. I preferiti, al momento, sarebbero Cyril Ngonge del Napoli e Matias Fernandez Pardo del Gent.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE