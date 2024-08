Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: West Ham e Bournemouth pronte a sfidarsi per Abraham

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe non essere a Roma. L’attaccante inglese è tra gli indiziati principali a lasciare la Capitale per finanziare gli ultimi colpi del mercato giallorosso. Il prezzo del cartellino del classe 1997 è tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che ha attirato due club di Premier League. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, infatti, l’ex Chelsea sarebbe finito nel mirino del Bournemouth e del West Ham. Le Cherries dopo la cessione di Solanke sono alla ricerca di una nuova punta, mentre gli Hammers avrebbero definitivamente mollato l’obiettivo John Duran dell’Aston Villa, buttandosi sul ventiseienne nato vicino a Londra. Abraham avrebbe, però, espresso il desiderio di giocare nel Milan, club in cui ritroverebbe Tomori e Loftus Cheek, ma al momento l’offerta dei rossoneri non è stata ritenuta accettabile dalla Roma. Ecco che quindi l’attaccante inglese potrebbe ritornare in patria per guidare l’attacco di una tra Bournemouth e West Ham.

(footballinsider247.com)

