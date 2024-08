Calciomercato, Liverpool su Chiesa: primi contatti per l’esterno

Il Liverpool piomba su Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, i Reds si sono inseriti oggi nella trattativa per portare il classe 1997 in Premier League, campionato in cui il calciatore vorrebbe giocare. La Juventus vuole trovare una sistemazione al ventiseienne, soprattutto perché il suo contratto scadrà nel 2025, e il club allenato da Arne Slot sta attualmente valutando le condizioni dell'accordo con i bianconeri.

?? EXCLUSIVE: Liverpool make initial approach for Federico Chiesa as possible option for final days.

Chiesa, available on the market as Juve want to find a solution and #LFC made contact today.

Liverpool exploring conditions of the deal as Chiesa would be keen on PL move. pic.twitter.com/nPoEyOFSTV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024