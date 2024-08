Rui Patricio rimarrà in Serie A. Dopo i contatti di inizio estate con il Monza, il portiere portoghese è ad un passo dall'Atalanta. Con la cessione di Juan Musso all'Atletico Madrid, infatti, la Dea avrebbe deciso di dare fiducia totale a Marco Carnesecchi e di affiancargli un estremo difensore d'esperienza come il classe 1988. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport sul proprio sito, Rui Patricio arriverà domani a Bergamo dove sosterrà le visite mediche.

(gianlucadimarzio.com)

