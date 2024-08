Calciomercato, dalla Spagna: Chiesa offerto al Barcellona, i blaugrana ci pensano

Anche il Barcellona potrebbe inserirsi nella corsa a Federico Chiesa. Il giocatore è ormai finito fuori rosa alla Juventus e con le piste Roma e Napoli che sembrano raffreddarsi, si sta cercando una soluzione per il classe 1997. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, l'entourage dell'ex Fiorentina avrebbe offerto il giocatore ai blaugrana, che stanno valutando la fattibilità dell'operazione. La richiesta dei bianconeri per Chiesa è di circa 14 milioni di euro, mentre il calciatore si accontenterebbe di uno stipendio di circa 6 milioni di euro a stagione. L'obiettivo in casa Barcellona è quindi quello di regalare un nuovo esterno ad Hansi Flick e, dopo essersi defilate dalle trattative per Nico Williams e Luis Diaz, la scelta potrebbe ricadere sull'ala italiana o su Kingsley Coman, già allenato dal tecnico tedesco ai tempi del Bayern Monaco.

Anche Gianluigi Longari di Sportitalia conferma la notizia arrivata dalla Spagna. L'entourage di Federico Chiesa avrebbe offerto il calciatore attualmente in forza alla Juventus al Barcellona. Per ora i blaugrana stanno ancora valutando la fattibilità dell'operazione, ma potrebbero affondare il colpo per il ventiseienne.