En-Nesyri sarà un giocatore del Fenerbahce. L'attaccante marocchino, seguito anche dalla Roma, alla fine raggiungerà Mourinho in Turchia, lasciando il Siviglia dove nell'ultima stagione ha realizzato 16 reti in 33 presenze nella Liga spagnola. L'annuncio ufficiale è arrivato in mattinata.

? Acuerdo con el @Fenerbahce para el traspaso de En-Nesyri. ¡Mucha suerte en tu nueva etapa, Youssef! ? ¡Gracias por todo! ❤️#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 25, 2024