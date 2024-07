Calciomercato Roma: possibile contropartita nell'affare Le Fée

Enzo Le Fée è il profilo emerso con più insistenza per il centrocampo della Roma. Stando agli aggiornamenti forniti in mattinata da Filippo Biafora, i contatti tra i giallorossi e Rennes, fermi alle proprie posizioni (valutazione di 20 milioni e offerta, rifiutata, di 15), stanno continuando a parlare e c'è l'ipotesi di inserire una contropartita tecnica. Il centrocampista spinge per trasferirsi nella capitale.

