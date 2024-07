Calciomercato Roma: Oliveras-Al Ittihad affare a rischio. Manca l'accordo tra i club

L'affare tra la Roma e l'Al-Ittihad per Oliveras è in bilico. Lo fa sapere il giornalista Gianluigi Longari su X, in un post in cui racconta come il club che ha appena acquisito Aouar dai giallorossi, sia ora alla ricerca di alternativa per il ruolo di esterno sinistro. L'accordo economico tra i club infatti non è stato ancora trovato, mettendo a rischio dunque la buona riuscita dell'operazione.

