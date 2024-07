Una delle principali piste per Tammy Abraham, almeno in Italia, era rappresentata dal Milan, nonostante l'arrivo imminente di Morata. Ora però i rossoneri sembrano vicini all'acquisto di Niclas Füllkrug per 15 milioni dal Borussia Dortmund. Con questo scenario, l'ipotesi Abraham si allontana dai radar del Milan.

(Sky Sport)