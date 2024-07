Calciomercato Roma: dall'Inghilterra: interesse confermato per David. Tante offerte sul tavolo dell'attaccante

Nelle ultime ore è tornato a circolare intorno al mercato della Roma il nome di Jonathan David, in scadenza nel 2025. Come riferisce il giornalista di Sky Sports, sull'attaccante del Lille c'è l'interesse della Roma e una fonte riferisce come siano diverse le offerte per il classe 2000.

David intende valutare tutte le opzioni, con interessi che arrivano dalla Premier League e dal resto d'Europa, e non è escluso che possa restare al Lille per poi andare via a zero tra un anno. Diversi club, infatti, si stanno facendo avanti con pre-contratti che partirebbero da gennaio, quando David potrebbe accordarsi per passare gratuitamente in un'altra squadra.