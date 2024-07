Calciomercato Roma, dalla Francia: c'è l'Atletico Madrid oltre a giallorossi e arabi su David. Genesio (allenatore Lille): "Si taglierà le ferie per essere con noi il 28 luglio"

La cessione di Morata al Milan potrebbe mettere in pista una nuova pretendente per Jonathan David, pregiato attaccante del Lille. Come scrivono in Francia, infatti, c'è anche l'Atletico Madrid sul giocatore, oltre a confermare l'interesse della Roma. Non solo, perché offerte potrebbero arrivare anche dall'Arabia Saudita.

"Gli ho telefono dopo la Coppa America - ha detto il suo nuovo allenatore al Lille, Genesio -. Si taglierà due settimane di ferie per essere il 28 luglio con noi. Penso che ci sarà per i preliminari di Champions League".

