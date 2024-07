Calciomercato Roma, accelerata dei giallorossi per Le Fée. Pronto un quinquennale da 2,5 milioni l'anno

Enzo Le Fée è vicino a diventare il prossimo acquisto giallorosso. Seconda quanto riporta la versione online del quotidiano, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata da parte del ds giallorosso Florent Ghisolfi per portare il giocatore del Rennes, alzando ulteriormente l'offerta fino ad arrivare ai fatidici 20 milioni richiesti dal club francese.

Nell'articolo si legge come il centrocampista francese potrebbe arrivare anche per l'8, iniziando praticamente da subito con la squadra, o comunque nei primi giorni della prossima settimana. L'accordo, infatti, tra la Roma e Le Fée c'è da tempo sulla base di 2,5 milioni a stagione per cinque anni.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE