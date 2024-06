Calciomercato Roma: primi contatti tra il Napoli e Spinazzola. Sul terzino anche club esteri

Il Napoli guarda in casa della Roma per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", ci sarebbero stati dei primi contatti tra il club campano e il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto il 30 giugno e che i giallorossi hanno deciso di non rinnovare. L'ex Juventus sarebbe un'esplicita richiesta del tecnico Conte, che l'ha già allenato durante la parentesi alla guida della Nazionale italiana. Per il classe '93 ci sarebbe da battere la concorrenza di alcuni club esteri.

(Sky Sport)