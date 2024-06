Calciomercato Roma: no a Matip. Contatti avanzati per Hummels

Non solo Hummels, il mercato degli svincolati vede tra i prossimi ad iscriversi alla lista dei giocatori disponibili gratuitamente dopo il 30 giugno anche Matip, reduce dall'esperienza al Liverpool. Ma la risposta della Roma è stata secca: non interessa, al contrario l'agenzia che cura gli interessi di Matip fa sapere che i contatti per Hummels sono in fase avanzata.

