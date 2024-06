Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: interesse per Kelly. Ma il Newcastle è il club più avanti

Lloyd Kelly è tra le occasioni migliori che il mercato degli svincolati offrirà alla fine di giugno. Col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e la conferma da parte del Bournemouth che non ci saranno rinnovi di contratto, sul difensore mancino sono piombati diversi club tra cui il Newcastle. I magpies non hanno ancora raggiunto un accordo, nonostante i contatti vengano definiti in "fase avanzata", così resta vivo l'interesse della Roma, oltre che dell'Atletico Madrid.

Newcastle United remain in talks to sign defender Lloyd Kelly. Discussions at advanced stage but - as it stands - no full agreement. Roma and Atletico Madrid also interested. Bournemouth confirmed Kelly will leave the club upon the expiration of his contract this summer. #NUFC

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) June 5, 2024