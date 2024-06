Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Abraham può partire per poco più di 20 milioni

Tammy Abraham è uno dei nomi più ricorrenti nel mercato inglese, dove Aston Villa, West Ham e Tottenham vengono ripetutamente citate come possibili club intenzionati a riportare in Premier League l'attaccante della Roma. Secondo quanto scritto, poi, il prezzo poter far salire ulteriormente l'appetito delle inglesi: 20 milioni di sterline (pari a circa 23 milioni di euro) potrebbero bastare per convincere i giallorossi a cederlo.

Se il Tottenham ancora deve scegliere l'obiettivo su cui puntare per rafforzare il proprio attacco, la situazione dell'Aston Villa dipenderà dalla possibile cessione di Jhon Duran al Chelsea.

(telegraph.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE