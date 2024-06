Calciomercato Roma: affare Bodart in stand-by. Lo Standard Liegi ha chiesto 2 giocatori in prestito

Arnaud Bodart è il profilo maggiormente accostato alla Roma per affiancare Svilar nella prossima stagione dopo l'addio di Rui Patricio. L'accordo, che sembrava vicino, ora è finito in stand-by stando a quanto riporta il giornalista Sacha Tovalieri su X.

La Roma, infatti, non è disposta a pagare quanto chiesto dallo Standard Liegi che avrebbe richiesto a quel punto l'inserimento di due giocatori in prestito. Ma anche qui è sorto un intoppo riguardo alla parte d'ingaggio che il club belga avrebbe dovuto pagare per i giocatori coinvolti nell'affare.