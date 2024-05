Calciomercato, Chiesa: "Voglio restare alla Juventus: a fine stagione ci diremo i nostri progetti"

Nell'ultimo periodo si è parlato del futuro di Federico Chiesa, in scadenza nel 2025, e accostato anche alla Roma di recente. In conferenza stampa l'attaccante bianconero ha parlato così sulle sue prospettive future: "Del rinnovo ho parlato col direttore, ne riparleremo a fine stagione. Ci siederemo con tutta calma, ci diremo i nostri progetti e parleremo. Io voglio rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita".