BAFODÉ DIAKITÉ: Chi è il terzino del Lille che piace alla Roma

La Roma è pronta a salutare questa stagione. Contro il Genoa, tanti calciatori vestiranno per l'ultima volta la casacca giallorossa tra le mura amiche. Sarà, come prevedibile, un'estate di work in progress, con il diesse in pectore Ghisolfi chiamato a costruire una squadra capace di competere ad alti livelli sia in patria che in Europa. Tra i profili in entrata più gettonati degli ultimi giorni c'è senza dubbio quello di Bafodé Diakité, poliedrico terzino destro, stimato per la sua capacità di ricoprire più ruoli.

La carriera di Diakité

Nato in Francia nel 2001, Diakité ha debuttato in Ligue 1 col Tolosa nel 2018, dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili del club transalpino. Trasferitosi al Lille nell'estate del 2022, il classe 2001 ha accumulato 53 presenze e segnato 8 reti con la maglia dei mastini del nord, diventando uno degli elementi cardine della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Caratteristiche tecniche

Ufficialmente terzino destro, la sua versatilità gli ha permesso di giocare anche al centro e a sinistra, una qualità che l'ha reso ben presto un jolly perfetto per ogni allenatore, nonché oggetto del desiderio di diversi top club francesi e internazionali. Adesso, il forte interesse della Roma, che lo vorrebbe per rifondare la difesa e mettere a disposizione di mister De Rossi un calciatore dalle mille sfaccettature.