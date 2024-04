Roma, sfida con la Juventus per lo scout Fratini: ieri era nella capitale

Con il direttore sportivo ancora da ufficializzare, la Roma è al lavoro per potenziare la propria squadra scout e vorrebbe farlo con Michele Fratini, tra i più apprezzati del panorama italiano. L'osservatore è stato accostato alla Juventus per il prossimo anno, con Giuntoli che vorrebbe averlo con sé.

Ma anche la Roma è fortemente sulle sue tracce tanto che ieri Fratini è stato segnalato in un noto albergo della capitale. Ad oggi, come riferisce il sito specializzato, le possibilità sono 50 e 50 tra Roma e Juventus come prossima destinazione.

(calciomercato.it)

