Huijsen, parla il papà Donny: "Dean tornerà alla Juventus per giocarsi un posto la prossima stagione. Frosinone? Quando chiama Mourinho..."

TUTTOJUVE.COM - Sono bastati 45 minuti di Roma-Atalanta per apprezzare perché, come lo aveva presentato anche Mourinho in conferenza stampa, Huijsen è considerato uno dei migliori talenti in circolazione. Donny Huijsen, papà del difensore classe 2005, è stato intervistato dal sito che si occupa di faccende bianconere.

Con la maglia della Roma Dean sembrava un vero veterano sul campo. Per la prima partita con la maglia della Roma, quali sono state le tue sensazioni?

"Molto positive, da parte di tutti noi. Vederlo esordire ci ha resi molto felici, non è mai facile arrivare un giorno prima e poi giocare subito all'Olimpico. Ha avuto un buonissimo impatto"

[...]

Il suo obiettivo sarà tornare alla Juventus a luglio e trovare più spazio?

"L'obiettivo di questo prestito è quello di garantirgli un maggiore minutaggio, perché alla Juventus non l'ha ottenuto. Dean tornerà a Torino sicuramente con un bagaglio di esperienza più importante, in modo così da potersi giocare un posto in bianconero il prossimo anno"

Perché hai scelto la Roma e non il Frosinone? Quello che è successo?

"Ringraziamo l'interesse da parte del Frosinone, ma quando ha chiamato mister Mourinho non è stato molto difficile scegliere"

Ci confermi che Dean dovrà firmare un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028?

"Sì, Dean dovrà firmare per un altro anno. Questo faceva parte dell'accordo con la Juventus"

Come si è comportata la Juventus in questa trattativa?

"Si è comportata molto bene. Juventus e Roma hanno fatto di tutto per concludere positivamente l'affare. Siamo grati per quello che è accaduto"

[...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE