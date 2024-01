Calciomercato: visite mediche per Dier al Bayern Monaco. Costerà 4 milioni

Eric Dier andrà al Bayern Monaco. Accostato a lungo anche alla Roma, il 30enne, tra pochi giorni, è in Baviera per sbrigare le ultime pratiche prima di mettersi a disposizione di Tuchel. I tedeschi avevano provato ad inserirsi nell'affare Dragusin, finito al Tottenham, per poi ripiegare proprio sul duttile giocatore che sarebbe andato a scadenza il prossimo 30 giugno con gli spurs. L'operazione costerà circa 4 milioni di euro.