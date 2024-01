Calciomercato Roma: si lavora con la Juventus per sbloccare l'affare Huijsen. Il difensore piace a Mourinho

Nel pomeriggio che ha visto concretizzarsi l'addio di Tiago Pinto, al termine dell'attuale sessione di mercato, la Roma continua a lavorare per consegnare a Mourinho il difensore centrale. E da ieri il nome più avanti è quello di Dean Huijsen, classe 2005 della Juventus, che è gradito all'allenatore portoghese.

La Juventus, ora, come spiega l'esperto di calciomercato "ne fa una questione economica e vuole capire se l'offerta per il prestito secco e le condizioni sono favorevoli per giustificare il mancato impegno con il Frosinone". La Roma non intende far follie per il prestito secco, quindi la trattativa non è facile. Si sta comunque lavorando con la Juventus e l'entourage del classe 2005 per provare a sbloccarla.

(gianlucadimarzio.com)

