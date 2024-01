LIVE - Calciomercato Roma: accordo con la Juventus per Huijsen, prestito secco fino a giugno. Cherubini andrà in bianconero

La caccia della Roma a un difensore centrale si è concentrata sul profilo di Huijsen, giovane talento di proprietà della Juventus che sembrava diretto al Frosinone prima dell'irruzione dei giallorossi nella trattativa, guadagnandosi la priorità nei desideri del difensore classe 2005.

12.05 - La conferma del buon esito della trattativa tra la Roma e la Juventus per Huijsen, è sul cambio di rotta del Frosinone che ora è pronto a chiudere per il prestito di Bonifazi dal Bologna.





? Excl. - Kevin #Bonifazi is getting closer to #Frosinone from #Bologna on loan. #transfers

11.50 - Gianluca Di Marzio, poco dopo, confermando l'ormai definizione della trattativa sottolinea come, nei prossimi giorni, Cherubini passerà alla Juventus ma in un'operazione slegata da quella per Huijsen.

11.40 - Poco dopo Fabrizio Romano mette il sigillo sull'operazione con il celebre "here we go!". Accordo raggiunto tra Roma e Juventus per il prestito fino a giugno, senza opzioni d'acquisto. Oggi Huijsen sarà nella capitale per la firma e le visite mediche.





??? Dean Huijsen to AS Roma, here we go! Agreement reached on loan from Juventus until June, no buy option.



Huijsen will travel today for medical tests and contract signing.

Huijsen will sign one year extension at Juventus until 2028 ahead of loan, as revealed. pic.twitter.com/tYjEPGv9uF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024