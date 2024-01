Calciomercato, Mayoral nel mirino dell'Arsenal: offerta di 25 milioni al Getafe

"Il primo anno alla Roma è andato bene ma quando è arrivato Mourinho non ho avuto molte possibilità di giocare, soprattutto non si è tenuto conto di quanto fatto la stagione precedente. Lui ha deciso di acquistare i suoi attaccanti (Abraham e Shomurodov) ed io sono diventato terza scelta", così Borja Mayoral in una intervista a El Mundo aveva raccontato la sua esperienza alla Roma. A metà della prima stagione di Mourinho andrà al Getafe dove riprenderà a segnare con regolarità, fino ai 12 gol in metà Liga messi a segno finora.

Un bottino che lo ha fatto finire nei radar dell'Arsenal che, come scrivono in Inghilterra, ora è pronto ad offrire 25 milioni di euro agli spagnoli per portare il 26enne attaccante spagnolo in Premier League.

