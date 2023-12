Bove: si avvicina il rinnovo di contratto fino al 2028

Edoardo Bove è pronto ad allungare il suo contratto con la Roma fino al 2028. Con un ingaggio da 250mila euro a stagione e un accordo fino al 2025, ora la nuova stretta di mano tra il club giallorosso e il centrocampista che nel frattempo ha trovato sempre più spazio nelle scelte di Mourinho è sempre più vicina, come scrive l'esperto di calciomercato.

? Excl. - Edoardo #Bove is getting closer and closer to extend his contract with #ASRoma until 2028. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2023