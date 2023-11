Calciomercato Roma: Tiago Pinto si muove col Chelsea per Lukaku. Si cerca uno sconto sui 38 milioni richiesti

38 milioni di euro, questo il prezzo fissato dal Chelsea per Lukaku e...con Lukaku. Proprio l'attaccante belga, secondo quanto raccontato, ha un accordo verbale col club inglese per cederlo a questa cifra prefissata a una società che sarà di gradimento anche per l'attaccante attualmente in prestito alla Roma.

E nelle ultime settimane Tiago Pinto si è mosso per cercare di capire se ci sono margini per ottenere uno sconto rispetto ai 38 milioni considerando l’esborso della scorsa estate.

(Calciomercato.com)

