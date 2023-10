Calciomercato Roma, Insigne vuole tornare in Italia: possibile derby tra giallorossi e Lazio

Lorenzo Insigne vorrebbe tornare in Italia dove punterebbe anche a rientrare nel giro della Nazionale. Chiusa una stagione negativa dal punto di vista del Toronto, fuori dai play-off, e personale, con appena 4 gol e 4 assist in 20 presenze, ora Insigne sta cercando di capire i margini per un ritorno in Serie A che, secondo quanto riporta il sito, porterebbe a Roma.

Dove c'è la Lazio di Sarri, che lo ha allenato a Napoli, ma anche i giallorossi che sarebbero interessati a rilanciarlo ma in un'operazione da prestito con diritto di riscatto. Per ora suggestioni, si scrive, ma resta anche da risolvere il nodo ingaggio visti i 7,5 milioni annui che gli garantisce il Toronto.

(calciomercato.com)

