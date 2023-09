Calciomercato, Baldanzi: "Da Empoli sono partiti in tanti verso le big: spero di essere il prossimo"

Dalla conferenza stampa in occasione della convocazione con la Nazionale Under 21, arrivano le parole di Baldanzi, talento dell'Empoli che in passato è stato accostato anche alla Roma. Queste le sue parole sulla stagione che l'aspetta e le prospettive future: "Da qui sono passati diversi giocatori che poi hanno giocato in grandi squadre. Non ho ricevuto chiamate personalmente, sicuramente avranno parlato con la società, ma io sono contento di essere rimasto qui. Questa è l’annata della consacrazione, sarà difficile ma ci tengo a far bene e a raggiungere l’obiettivo di squadra. Non siamo partiti benissimo, ma il campionato è lungo, poi spero di essere il prossimo che esce da Empoli. Serve lavoro, ma se lo farò bene ci riuscirò".