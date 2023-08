Calciomercato Roma, il padre di Marcos Leonardo: "Era sconvolto perché il Santos ha annullato il trasferimento ai giallorossi"

Marcos Leonardo avrebbe avuto problemi di salute a causa del mancato trasferimento alla Roma. Lo rivela il giornalista brasiliano, Vagner Frederico, citando una conversazione col padre del calciatore, Marcos Almeida. Secondo quest'ultimo, infatti, dopo "che il Santos ha deciso di annullare il suo trasferimento alla Roma", Leonardo non "non ha potuto allenarsi ma quando si è ripreso ha chiesto di tornare ad allenarsi e anche io l'ho guidato a farlo", dichiarazioni attribuite al padre. Almeida, sempre secondo il giornalista, ha detto di "non essere contrario al ritorno di suo figlio ad allenarsi" nonostante fosse "sconvolto" dal fatto che il consiglio del Santos "non abbia mantenuto la promessa di venderlo".

Segundo Marcos Almeida, seu filho teve "problemas de saúde" depois que o Santos decidiu cancelar sua transferência para a Roma e não tinha condições de treinar. "Quando se recuperou, ele mesmo pediu para voltar a treinar e eu também o orientei a fazer isso", afirmou. — Vagner Frederico (@vagnerfredpress) August 16, 2023