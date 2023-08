Calciomercato Roma: giallorossi disposti a pagare l'intero ingaggio di Lukaku. Ma il Chelsea non apre ancora al prestito

Da giorni il nome che serpeggia tra i sogni dei tifosi della Roma è Romelu Lukaku. Come fa sapere nella trasmissione dedicata al calciomercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso sarebbe disposto a pagare anche l'intero ingaggio dell'attaccante belga ma il Chelsea, ad oggi, non ha ancora aperto al prestito, sperando in una cessione a titolo definitivo o che Lukaku accetti la corte degli arabi.

Al momento, ha aggiunto, non c'è una trattativa della Roma per Lukaku ma se i blues dovessero convincersi a darlo in prestito allora anche i giallorossi si iscriverebbe alla corsa per l'ex Inter.

(Sky Sport)