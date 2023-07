Frattesi: "Avevo scelto l'Inter un anno e mezzo fa"

DAZN - Davide Frattesi dopo un lungo corteggiamento tra Inter e Roma alla fine si è accasato ai nerazzurri e parla così della scelta fatta: "Se mi hanno convinto le parole di Marotta? In realtà già un anno e mezzo prima, dopo il 2-0 a San Siro: che stadio...Quando poi ho saputo dell'interesse concreto, io avevo già scelto".

Poi sul tecnico Simone Inzaghi: "L'avevo incontrato in Sardegna quando il trasferimento non era ancora completo, ma io gli avevo già confermato di voler venire qui. Siamo entrambi felici di questo matrimonio. Se ha contribuito a convincermi? Sicuramente sì, ma non posso rivelare cosa mi aveva detto in quell'incontro. Di certo ho capito quanto l'Inter mi volesse".