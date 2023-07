Calciomercato Roma, dalla Francia: il Psg ancora non apre al prestito di Sanches

Nelle ultime ore Renato Sanches e la Roma sembrano essersi avvicinati sensibilmente. Eppure, in Francia, continuano a sostenere che il Psg non abbia intenzione di cedere in prestito, in generale, per non ritrovarsi nella situazione di un anno fa quando Antero Henrique fu incaricato di sfoltire la rosa e per farlo ricorse a una serie di operazioni temporanee.

Un errore che il club francese non vuole ripetere e per questo non accetta ancora la proposta della Roma di prendere Renato Sanches in prestito con diritto d'acquisto.

(rmcsport.bfmtv.fr)

