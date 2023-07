Nuovi segnali di avvicinamento tra Kristensen e la Roma: il terzino danese che proprio ieri ha compiuto 26 anni è prossimo al passaggio in giallorosso, in prestito. Dopo le notizie di ieri sera, anche Daniele Longo su Twitter conferma come sia ormai imminente il trasferimento.

Kristensen non è stato inoltre convocato all'amichevole pre-stagionale del Leeds contro il Manchester United.